Florin Manole: Asociațiile și fundațiile ar putea primi drepturi egale la angajarea lucrătorilor străini

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 12:17

Fostul ministru al Muncii Florin Manole anunță că va propune modificări ale legislației și ale platformei dedicate angajării lucrătorilor străini, după ce a primit mai multe petiții privind o problemă apărută în aplicarea noilor prevederi. Potrivit acestuia, asociațiile și fundațiile nu pot utiliza în prezent platforma deoarece nu sunt înregistrate la Registrul Comerțului.

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