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Politica· 2 min citire
Florin Manole: Asociațiile și fundațiile ar putea primi drepturi egale la angajarea lucrătorilor străini
Florin Manole
Fostul ministru al Muncii Florin Manole anunță că va propune modificări ale legislației și ale platformei dedicate angajării lucrătorilor străini, după ce a primit mai multe petiții privind o problemă apărută în aplicarea noilor prevederi. Potrivit acestuia, asociațiile și fundațiile nu pot utiliza în prezent platforma deoarece nu sunt înregistrate la Registrul Comerțului.
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