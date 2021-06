Premierul a fost întrebat, într-o conferință de presă la CJ Timiș, despre decizia ÎCCJ de anulare a unei hotărâri a CNSU, printre motivele invocate în instanţă fiind, între altele, nepublicarea în Monitorul Oficial. În acest context, Cîțu a fost întrebat dacă se poate vorbi despre faptul că autorităţile în drept "sunt în ilegalitate", în ciuda unor declaraţii anterioare ale sale potrivit cărora este suficient ca hotărârile CNSU să fie publicate pe site-ul Guvernului.

”Da, declaraţiile mele sunt după ce mă consult cu specialiştii şi dumneavoastră ar trebui să spuneţi că este vorba despre o hotărâre CNSU care e abrogată, care nu mai are niciun efect, deci despre asta vorbim acum, despre o hotărâre care este abrogată, nu are niciun efect. Eu vă spun că toate sunt legale şi de fiecare dată când am fost în instanţă, şi aţi văzut că le atacăm, am câştigat. Specialiştii spun că toate sunt legale, eu merg pe mâna specialiştilor din justiţie”, a răspuns Cîţu.

Premierul a precizat că nu s-a referit la decizia ÎCCJ, ci doar la faptul că este vorba despre o hotărâre CNSU care este abrogată.

Citește și: ”Guvernul va ataca decizia Curții de Apel Cluj care a anulat condiţionarea participării la evenimente de vaccinare”