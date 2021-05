”După un an de zile, am ajuns și în acest moment. Foarte multă lume spune că sunt optimist când am spus că începem revenirea la normalitate la 1 iunie. O facem mai devreme.

Starea de alertă se prelungește pe teritoriul României începând cu 13 mai.

Din 15 mai, se elimină restricțiile privitoare la portul măștii, în spațiile deschise neaglomerate. Restricția se aplică în continuare în spații publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.

Se elimină restricțiile de circulație pe timpul nopții a persoanelor.

Se elimină restricția privind programul operatorilor economici până la 21:00. Se stabilește programul restaurantelor, barurilor, cafenelelor și teraselor în intervalul orar 05:00 - 24:00.

Se creează posibilitatea ca, în spațiile deschise, competițiile sportive să se poată desfășura cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea va fi permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva Sars-Cov-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, pentru persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore, sau al unui test rapid, nu mai vechi de 24 de ore.

Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tip drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membri ai aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane.

Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar persoanelor vaccinate împotriva Sars-Cov-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, celor care prezintă rezultatul negatic al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore, sau al unui test rapid, nu mai vechi de 24 de ore.

Se permite organizarea de cursuri de instruire și worskshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2mp pentru fiecare persoană, cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3 la mia de locuitori.

Activitatea în sălile închise de sport sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3 la mia de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7mp pentru fiecare persoană. Dacă persoanele sunt vaccinate, activitatea în aceste săli de sport sau fitness va fi permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea a minimum 4mp pentru fiecare persoană”, a anunțat Cîțu.

Premierul a precizat că aceste măsuri sunt valabile până la 1 iunie, dată la care unele dintre acestea, precum numărul participanților la spectacole, să fie relaxate.