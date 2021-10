În același timp, Cîțu face promisiuni și dă garanții că PNL îl va avea partener pe UDMR la guvernare până în 2024, dar nu a pomenit nimic despre o posibilă revenire la guvernare a foștilor aliați de la USR Plus.

"Tocmai am fost ales președinte al PNL, cu o majoritate zdrobitoare, când nimeni nu-mi dădea nicio șansă. Am intrat în politică de curând, dar am demonstrat că atunci când nu faci compromisuri și muncești foarte mult, poți să ajungi unde am ajuns eu. Începem o nouă etapă în PNL, o etapă în care este exclus compromisul și liberalismul va câștiga (...) Această guvernare liberală, alături de partenerii noștri de la UDMR, va supraviețui până în 2024, vă garantez acest lucru.