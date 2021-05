Florin Cîțu a postat un mesaj pe Facebook în chiar prima zi după ridicarea restricțiilor.

"Cum este pentru voi prima zi fară mască în spații deschise?

Eu deja am făcut o plimbare la prima ora până la cafea și a fost wow.

Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați înțeles să respectați toate regulile și mai ales pentru că vă vaccinați.

Astăzi ne bucuram toți de primul pas important din revenirea la normalitate pentru că am lucrat împreună în acest an dificil.

Vă mulțumesc. Urmează 1 iunie 😉. ", a scris Florin Cîțu pe Facebook.