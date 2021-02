Florin Cîțu le cere miniștrilor să vină cu soluții de reducere a cheltuielilor: „Este al doilea an în care vor fi investiții record”

”Situația este încă sub analiză. Dacă cineva va fi găsit vinovat va fi tras la răspundere. Știm foarte bine că au fost probleme cu furnizarea agentului termic la începutul anului, nu știu dacă se rezolvase. Vom vedea rezultatele anchetei. Vom avea concluziile și vom vedea dacă trebuie să luăm și alte măsuri”, a declarat Florin Cîțu cu privire la ancheta de la Institutul Matei Balș.

Premierul a fost întrebat și despre redeschiderea școlilor, în privința cărora ar trebui luată o decizie mâine.

„Vom avea mâine toate informațiile și nu pot să mă antepronunț. Din ce văd, evoluția este constantă, nici nu a scăzut foarte mult numărul de infectări, dar nici nu a crescut. Vom lua o decizie în privința deschiderii școlilor împreună cu președintele Klaus Iohannis”, a spus Florin Cîțu.

„Bineînțeles că am o comunicare foarte bună cu toți colegii mei din Guvern. Prioritatea este bugetul pe 2021. Este anul reformei. Dacă nu facem acest lucru, vom continua să băgăm banii în companii de unde vor câștiga doar șmecherii. S-ar putea să fie adoptat săptămâna aceasta sau saptămâna viitoare. 2020 a fost anul în care am stabilizat economia, iar 2021 vom face statul mai eficient. pensiile vor fi mai mari decât anul trecut. Începem anul cu 9 miliarde de lei cheltuieli cu pensiile. Este al doilea an în care vor fi investiții record.

Sunt foarte mulți bani care se duc în sănătate. 65 de miliarde în sănătate, numai anul trecut. Trebuie să vedem cum sunt cheltuiți. Miniștrii trebuie să vină cu măsuri de reducere de cheltuieli pentru ministere. Dacă nu vin, vor fi reduse cheltuielile și vom face modificări. Există o anumită rezistență la a face reforme, dar asta e mandatul acestui guvern. Anul trecut am stabilizat economia", a declarat Florin Cîțu.

„Bugetul nu o să fie adoptat mâine în ședința de guvern. S-ar putea adopta săptămâna aceasta sau în prima zi, săptămâna viitoare.Deci în zilele următoare, nu mâine”, a precizat premierul Florin Cîțu.

Referitor la vaccinare, premierul a declarat că situația prin care trece România cu vaccinarea este în toată lumea. ”Noi menținem un ritm. Țintim să avem 10,4 milioane de oameni la sfârșitul lui septembrie. Scopul campaniei de vaccinare este să se vaccineze cât mai multă lume”.