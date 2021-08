"Vom gestiona aşa cum am gestionat şi bugetul. Nu sunt dispute, fiecare ministru vine cu propuneri, iar eu trebuie să am o viziune de ansamblu pentru că, şi aşa îi spun fiecărui ministru în parte, nu ne batem joc de banii românilor. Pentru mine e foarte complicat să înţeleg explicaţii că doreşti mai mulţi bani când nu ţi-ai cheltuit banii pe care i-ai avut în şase luni şi când ai proiecte care au avut finanţare, dar au zero execuţie. Aceste scuze nu le pot accepta. Dacă venim şi reconfigurăm situaţia, putem să discutăm, dar nu este o dispută, este doar această dorinţă a mea de a nu ne bate joc de banii românilor. (...) Sunt sigur că vom avea un echilibru", a afirmat Cîţu, întrebat despre recentele discuţii din cadrul coaliţiei, pe marginea rectificării bugetare.

El a precizat că la rectificare există şi alte limite. "De exemplu, un deficit bugetar care trebuie să rămână la 7,16 - o să fie mai jos, sper, la această rectificare bugetară, dar totul se va face transparent. Şi veţi vedea, pentru miniştrii care nu au prezentat execuţia bugetară, voi prezenta eu pentru ei", a adăugat premierul.

Acesta a menţionat că este în permanentă legătură cu miniştrii, le primeşte propunerile în permanenţă şi le evaluează.