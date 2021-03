"Aș zice Bună-dimineața, dar nu e bună. Am început ziua cu această știre, care m-a tulburat, fapt pentru care transmit familiei și prietenilor ei, muzicii lăutărești, în special, precum și tuturor românilor care îndrăgesc acest gen, sincere condoleanțe. Ma rog pentru sănătatea soțului ei, și dânsul un mare artist, și a fiului, astfel încât să poată trece amândoi peste această tragedie cu urmări grave. Am fost în spectacole cu ea de câteva ori, am stat de vorbă cu dânsa și cu domnul Pădureanu (soțul Corneliei Catangă -n.r.) Ce să vă spun? Oameni calzi, mari artiști. Regret nespus această pierdere și îl rog pe bunul Dumnezeu să îngăduie vindecarea oamenilor pentru că pleacă atât de mulți dintre noi. Dacă în primul an oamenii se întrebau dacă în jurul lor, dintre cunoscuți, prieteni, a plecat cineva, rare erau răspunsurile în care se spunea că da, am pierdut pe cienava, dar acum s-au înmulțit și este de speriat. A dăruit multă bucurie oamenilor. Sper ca în compensație pentru toate bucuriile pe care ea le-a făcut pe pământ oamenilor să primească în cer bunatate și iertare", a afirmat Floarea Calotă, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Cornelia Catanga a murit, în această dimineață, la Spitalul Universitar din București. Potrivit primelor informații, artista se află internată în spital după ce s-a infectat cu COVID-19. Vestea morții artistei a fost făcut de o prietenă, pe pagina sa de Facebook.

“Din păcate, Cornelia Catanga s-a prăpădit. Sunt împietrită, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a rapus-o, acum o oră, la Spitalul Universitar din Capitală. Dumnezeu să o ierte!”, a scris Mara Banică.