Firea, contraatac la Nicușor Dan: "Eu m-am descurcat 4 ani de zile, sub toate guvernele! Nu mai răspândiți minciuni! Nu mai falsificați realitatea!"

"O noua zi, un nou fake news, marca Nicusor “Plicusor” Ban. Azi minte ca “am oprit” plata stimulentelor financiare pentru persoanele cu dizabilitati. Adica eu am “oprit” ceva care se achita lunar, datorita unui proiect initiat si sustinut de mine, de aproape 3 ani! Mare ti-e gradina, Doamne! Dar nu mai sunt “pomeni”? Ca asa zicea domnul in campanie. Ca toate stimulentele sociale sunt pomeni care trebuie anulate! Acum plange ipocrit dupa ele?", a scris Firea.

Potrivit edilului, plata stimulentelor financiare pentru persoane adulte cu dizabilitati se face in ultima zi a lunii sau in primele zile din luna urmatoare, "in functie de situatia financiara".

"Spre informare : stimulentele pentru copiii cu dizabilitati, in valoare de 1 000 de lei lunar sunt, deja, platite. Stimulentele pentru adultii cu dizabilitati, de 500 lei lunar, se plateau, de obicei, in ultima zi a lunii sau in primele zile din luna urmatoare, in functie de situatia financiara", spune social-democrata.

Mai mult decat atat, primarul subliniaza ca situaţia financiară a municipalitatii este una dificila, în contextul diminuarii cotei din impozitul pe venit alocată PMB.