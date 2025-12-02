„Marți, în jurul orei 3:35, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe șoseaua București - Ploiești.

Din primele date, conducătorul unei autobasculante, în vârstă de 34 de ani, care se deplasa pe șoseaua București - Ploiești, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 107, a accidentat un pieton care se angajase în traversarea părții carosabile”, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Femeia nu a răspuns manevrelor de resuscitare

În urma accidentului, s-a intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra pietonului, însă din nefericire medicii au constatat decesul.

Traficul rutier a fost restricționat pe durata cercetărilor pe șoseaua București - Ploiești, pe sensul de intrare în Capitală, arată sursa citată.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ.

În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier, potrivit Agerpres. Din primele informații, femeia ar fi încercat să traverseze șoseaua neregulamentar.