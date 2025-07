Accidentul rutier grav s-a produs în localitatea Lețcani. La volanul mașinii se afla tot o femeie, iar polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.

Șoferița care a provocat accidentul a fost preluată de un echipaj al poliției și a fost dusă la audieri, potrivit BZI.

Femeia care și-a pierdut viața avea 74 de ani. Un tânăr de 19 ani a fost cel care a sunat primul la 112 și a oferit câteva declarații.

„Eram pe cealaltă parte a carosabilului. Când m-am întors, am văzut o femeie care mergea pe carosabil și momentul în care a fost izbită de o mașină. Am sunat la ambulanță și am dat informațiile celor de la dispecerat.”.