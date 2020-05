Fără permis la volan: fiul unui poliţist din Olt a murit după ce a intrat cu maşina într-un cap de pod

Accidentul s-a produs pe drumul judeţean DJ 653, în comuna Schitu.

„Din primele cercetări polițiștii rutieri au stabilit faptul că in noaptea de 11 mai ac., in jurul orei 01.00, un tânăr de 22 de ani, din comuna Cilieni, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 653, pe raza comunei Schitu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a lovit un cap de pod. În urma impactului, conducatorul auto și-a pierdut viața. Polițiștii au stabilit faptul că acesta nu poseda permis de conducere”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Alexandra Dicu.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru a stabi cu exactitate cum s-a produs evenimentul.