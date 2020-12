Familia AUR din Parlament. Nepotismul la nivel înalt

Printre cele 27 de perechi de rude de gradul I se regăsește și copreședintele AUR, Claudiu Târziu, cel care, desi a candidat la București, a avut și soția pe listele de la Bacău, tot pentru alegerile parlamentare. Și în județul Brașov am avut pe listele partidului AUR, pentru parlamentare doi frați, iar în județul Cluj am avut de asemenea un soț și o soție pe lista aceleiași formațiuni politice. Soțul a fost deja ales deputat. Borbim de Alin Ilie Coleșa. Am avut și pe listele din Gorj șii Dolj, tot la partidul AUR, un soț și o soție pe listele pentru parlamentare.

Laurențiu Botin, realizator Realitatea PLUS: Soția dumneavoastră va fi și ea senator, înțeleg, da?

Claudiu Târziu, copreședinte al partidului AUR: Se pare că da. Dar n-are nicio legătură calitatea ei de soție cu calitățile ei de om politic. Adică ea este în partidul AUR pentru ceea ce știe ca om politic și ca om al societății civile care a construit ceva în țara asta de-a lungul timpului. Are un proiect foarte frumos cultural care se cheamă Casa cu Rost pe care îl face de 8 ani proiect cultural care transmite tradiții, învață oamenii și îi și mai relaxează puțin. Soția mea, Adela Ioana Târziu, are multe calificări deci este și jurist este și psiholog și are multe calități personale pentru care a și intrat în partid și deține funcția de vicepreședinte, nu pentru că am pus-o eu. A ales-o un congres în 24 ianuarie anul curent. Este de asemenea șefa organizației de femei nu se putea să nu candideze pe lista, adică e ceva firesc.