Loredana, o româncă stabilită în capitala Franței, este frustrată de sumele ridicate pe care le achită pentru electricitate. Ea afirmă că, în ciuda celor 200 de euro pe care îi plătește lunar pentru factura de curent, la sfârșitul anului a primit o regularizare de 700 de euro, ceea ce indică faptul că ar fi avut un consum chiar mai mare decât suma lunar achitată.

„700 euro factura de regularizare la EDF (companie de electricitate din Franța) sau electricitate sau cum numiți voi curentul. Asta e factura noastră de regularizare pentru un an de zile în Franța, având în vedere că lunar achităm 200 euro. No, eu nu știu, deja ajungem să muncim și banii câștigați să-i cheltuim toți. Nu mai reușești să pui bani deoparte, nu mai reușești să faci nimic, dar plătind 200 euro curentul în fiecare lună și la sfârșit de an să-ți vină regularizarea de 700 de euro e enorm, enorm de mult.

No, nu vreau să mă plâng, da, doar împărtășesc cu voi că asta e situația reală în Franța în 2024-2025. Habar n-am când o să se ieftinească sau nu, nu știu, dar e aiurea. Voi cât plătiți curentul sau aveți facturi la curent atât de mari? Bine, țin să specific că noi avem totul electric, încălzire electrică, totul e bazat pe energie electrică. Deci nu avem gaz, doar curent. Cum vi se pare? Mult sau puțin?”, spune Loredana.