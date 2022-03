La Kiev, trupele rusești au tras în uzina Antonov, anunță Administrația de Stat a orașului Kiev, pe Telegram.

La fața locului se află chiar în prezent pompierii, personalul medical, precum și personalul altor servicii care pot ajuta în astfel de împrejurări.

Fabrica de avioane Antonov este situată într-o zonă industrială, la aproximativ 10 kilometri de centrul orașului Kiev.

Imaginile publicate în această dimineață, pe internet, au arătat colane imense de fum gros și negru. Totodată, se poate observa că în urma bombardamentelor a avut loc și un incendiu.

The Antonov aviation industry plant in #Kyiv is on fire. pic.twitter.com/Wtc02RLLJb