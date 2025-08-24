Din păcate, conform informaţiilor preliminare, în urma incidentului, o persoană a decedat şi mai multe persoane au fost rănite”, a declarat primarul Moscovei, Serghei Sobianin.

Clădirea magazinului de jucării, care găzduieşte şi o serie de restaurante, magazine şi un cinematograf, a fost evacuată, au informat agenţiile de ştiri ruseşti.

Canalul Telegram Mash susţine că a explodat o butelie de heliu, iar TASS susţine, citând serviciile de urgenţă, că respectiva clădire nu este alimentată cu gaz.

Comitetul rus de Anchetă a deschis o investigaţie.

Potrivit lui Sobianin, ar fi vorba despre o defecţiune tehnică a unui echipament.