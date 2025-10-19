UPDATE - O echipă Distrigaz a ajuns la fața locului și acționează împreună cu pompierii pentru eliminarea pericolului. De asemenea, polițiștii au instituit un perimetru de siguranță și nu lasă pe nimeni să se apropie de zona în care a avut loc incidentul.

UPDATE - ISU: ”În continuare sunt scăpări de gaze în partea din față a clădirii. La caz acționează patru autospeciale de stingere, două SMURD, echipaj CBRN și descarcerare”

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la 2 aut autoturisme pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov. Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze”, a transmis ISU.

Potrivit reprezentanților instituției, la scurt timp, pompierii au reușit să stingă flăcările care au cuprins cele două autoturisme.

”În acest moment asigurăm măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare fisurării acestei conducte de gaze, tinand cont ca este în apropierea unei construcșii P+5 (hotel), de unde am evacuat 40 de persoane”, au mai spus cei de la ISU.

În momentul publicării acestei știri traficul în zonă este blocat, iar la fața locului a fost solicitată prezența une echipe de intervenție de la furnizorul de gaz.