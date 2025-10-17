Explozia violentă cu 3 morți din Calea Rahovei a ajuns în presa internațională. Jurnaliștii străini, semnal de alarmă

Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost spitalizate în urma unei explozii puternice, vineri dimineaţa, la Bucureşti, probabil din cauza gazelor naturale, potrivit serviciilor de salvare, relatează AFP. 

Explozia din Calea Rahovei, din Bucurști, a ajuns în presa internațională. Iată ce relatează jurnaliștii de la AFP:

"Explozia a avariat grav două etaje ale unui imobil de 8 etaje.

”Clădirea riscă să se surpe, de aceea a fost evacuată în întregime de pompieri”, a declarat presei, la faţa locului, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă Raed Arafat.

El a anunţat că autorităţile au decis să închidă zona, pe care o consideră periculoasă.

Cauza cea mai probabilă a exploziei sunt gazele naturale, a anunţat Arafat, fără să ofere detalii.

”Am crezut că eram bombardaţi”, a declarat un martor presei locale, iar alţii au crezut că a fost vorba despre un cutremur.

Două persoane spitalizate se aflau în stare gravă, potrivit autorităţilor.

Elevii şi profesorii unui liceu au fost evacuaţi în urma exploziei, care a avariat unele ferestre ale clădirii.

Unii elevi au fost răniţi, a anunţat Inspectoratul Şcolar Bucureşti, fără să prezinte un număr exact.

”Elevii care au suferit răni uşoare au primit îngrijiri medicale la şcoală şi au fost luaţi de către părinţii lor”, a anunţat, într-un comunicat, inspectoratul."