Explozia din Calea Rahovei, din Bucurști, a ajuns în presa internațională. Iată ce relatează jurnaliștii de la AFP:

"Explozia a avariat grav două etaje ale unui imobil de 8 etaje.

”Clădirea riscă să se surpe, de aceea a fost evacuată în întregime de pompieri”, a declarat presei, la faţa locului, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă Raed Arafat.

El a anunţat că autorităţile au decis să închidă zona, pe care o consideră periculoasă.

Cauza cea mai probabilă a exploziei sunt gazele naturale, a anunţat Arafat, fără să ofere detalii.

”Am crezut că eram bombardaţi”, a declarat un martor presei locale, iar alţii au crezut că a fost vorba despre un cutremur.

Două persoane spitalizate se aflau în stare gravă, potrivit autorităţilor.

Elevii şi profesorii unui liceu au fost evacuaţi în urma exploziei, care a avariat unele ferestre ale clădirii.

Unii elevi au fost răniţi, a anunţat Inspectoratul Şcolar Bucureşti, fără să prezinte un număr exact.

”Elevii care au suferit răni uşoare au primit îngrijiri medicale la şcoală şi au fost luaţi de către părinţii lor”, a anunţat, într-un comunicat, inspectoratul."