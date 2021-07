Elena Dănilă, fiica uneaia dintre victimele exploziei de la Rafinăria Petromidia a declarat că mutarea celor doi pacienți în Germania a fost cea mai bună decizie pentru cei doi grav răniți. Ea a mai spus că a fost tot timpul informată despre situația tatălui său de către cei din companie, nu de la Guvern.

„Aștept documentele pentru a fi semnate. Vor fi trimiși la o clinică în Offenbach, Germania, dar nu știm ora, așteptăm vești. Am fost ținută la curent cu toți pașii care urmează, iar timpul în care s-a rezolvat problema nu mi se pare mult, având în vedere că am ieșit în presă și am vorbit. Există un protocol ce nu poate fi trecut. Tatăl meu are arsuri în proporție de peste 30% din corp, deci cea mai bună decizie a fost transferul. Ministerul de Interne suportă transportul, dar nu știu cine plătește spitalizarea. Am ținut legătura tot timpul cu cei de la Petromidia, nu cu cineva din partea Guvernului. Nu vreau decât să se termine totul cu bine și să fie transportați cu siguranță în Germania.

Deputatul Emanuel Ungureanu acuză lipsa de empatie din partea autorităților dar și aroganța premierului Cîțu care s-a lăudat că datorită intervențiilor lui au fost mutați mai repede cei doi oameni grav răniți în explozie.

„Este rușinos că un premier se laudă că se ocupă de tarnsferul a doi pacienți. Sarcina medicală trebuie să se afle în zona unor medici. Ei sunt cei care decid ce este mai bine pentru pacienții lor. Cei doi arși au fost transferați la unitatea de arși de la Spitalul Floreasca, iar conform protocolului, medicii sunt cei care decid ce se întâmplă cu pacientul. Nu rudele, nu ministrul, nici măcar premierul nu au acest drept și nici competență. Grija primului-ministru este ca Ministerul Sănătătii să investească în spitale. De exemplu, întâmpinăm piedici din partea primarului general al Bucureștiului pentru constuirea unei secții de arși la Spitalul Grigore Alexandrescu”, a declarat deputatul.