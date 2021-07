"Aşa arată pauza de prânz, atunci când o am - adică foarte rar. Şi e cam singura masă a zilei, la mine. Zic fiindcă există oameni care cred că noi ne petrecem viața în întâlniri pe la restaurante de lux şi în cine știe ce fițe, la Bruxelles. Nu e aşa”, a scris Ramona Strugariu.

Mesajul europarlamentarului a avut însă un efect pe care probabil că nu și l-a dorit. Pornind de la faptul că are un salariu lunar de peste 7.000 de euro/net , cei care au criticat mesajul i-au atras atenția că se plânge degeaba pentru că, de fapt, ar tine cura de slabire. Un altul o acuza de sfidare la adresa omului obișnuit: "Tot respectul, doamna deputat, îmi dau seama ce greu e să muncești în fotoliu, cu tocurile în picioare și pe căldura asta."

”....bănuiesc că a fost și mai rău având în vedere că în timp ce sorbeați ciorbița aia vă gândeați la bătrânii din România cu 7 lei pensia și copiii care merg flămânzi la culcare și tot flămânzi o iau către școală, nu?

" Și să nu uit: ca parte din comunitatea religioasă, am să propun cât mai curând să fiți canonizată, că țineți post ostenitor, nu glumă”, a fost unul dintre comentarii.

Eurodeputatul le-a răspuns criticilor, afirmând că mesajul i-ar fi fost greșit înțeles. "Eu îmi fac vacanțele la țară de 40 de ani. În fiecare vară. Și am crescut acolo.(....) Singura am învățat si am muncit pentru rezultate(...). An de an, cu răbdare. Tata a lucrat 40 de ani în fabrică, mama a stat o jumătate de viata acasă. Noi am avut burse la facultate si am lucrat de la 19 ani, ca sa ne întreținem.", a scris Ramona Strugariu.

În cele din urmă, eurodeputatul a sters sau a ascuns pentru public postarea care a stârnit disputa.