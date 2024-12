Prin telefon, la Realitatea PLUS, Eugen Sechila a clarificat circumstanțele în care a fost realizată imaginea. Potrivit acestuia, fotografia datează de acum patru ani și a fost realizată în cadrul unei întâlniri între mai mulți foști din legiunea străină. Sechila a explicat că discuțiile au vizat un posibil proiect de pază și protecție, fără implicații politice sau de altă natură.

Eugen Sechila: „Această fotografie a fost făcută în urmă cu vreo 4 ani. Ne-am întâlnit mai mulți camarazi din legiunea străină. S-a discutat despre o eventuală pază și protecție. A fost o perioadă în care am avut două întâlniri consecutive cu Horatiu Potra. Una, la mine acasă, unde ne-am întâlnit mai mulți camarazi de la Legiunea Străină. Foști camarazi în legiune. Și a doua întâlnire pe care, din cât îmi amintesc, la solicitarea lui Horatiu Potra, am avut-o la hotel Marriot.

Acesta a fost oprit în trafic și dus la audieri, la Poliția Bragadiru.

„Am fost ridicat din trafic datorită unei intenții pe care am avut-o să dau o explicație într-un video față de linșajul mediatic la care am fost supus eu și familia mea. Am vrut să comunic într-un mesaj video ce mi se întâmplă după care am anunțat că voi face apel la instituții. Suntem sub asediul minciunilor și calomniilor. Eu sunt făcut rusofil, neolegionar, șeful mișcării că fac tabere paramilitare pentru copii de 13 ani.... fac niște tabere care se aseamănă cu cele de cercetași. O să mă sfătuiesc cu avocații, nu este domeniul meu, eu fac tot ce este necesar.

Au vrut să facă o asociere cu gruparea lui Horațiu Potra. Eu pot vorbi doar ce fac eu și am dat o declarație. M-au dus la circa de poliție din Bragadiru, după ce mi-am schimbat decizia, inițial voiam să o fac într-un loc public, aveam intenția să merg să vorbesc cu duhovnicul meu, eram tulburat”, a spus Eugen Sechila.