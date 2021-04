Profesorul Vlad Ciurea a vorbit la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Sănătatea la Control, despre protestele de stradă împotriva măsurilor de protecție contra infectării cu noul coronavirus. Specialistul a făcut și o estimare în privința momentului în care acest virus ar putea să dispară.

"În 89 s-a ieșit în stradă, toți am protestat, toți am fost de acord să fim liberi. Omul are voie să iasă în stradă și să își spună părerea, are voie să scrie, să publice, toate aceste lucruri trebuie făcute.

De aici și până la aspectele de huliganism este o mică diferența. Protestele au degenerat. Degenerarea este că persoanele respective nu înțeleg exact ce înseamnă această boală. Această boală există, e gravă, am avut-o, am trecut prin ea, am fost la un pas să ... merg în altă parte. Oamenii nu înțeleg că nu trebuie să ne adunăm în ciorchine, să facem paranghelie, acele super-adunări de tineret care toți cu toți sunt împreună, petrec toată noaptea. Nu există masca.

Așa cum pun cravată, așa pun și masca, e un accesoriu obligatoriu. Eu am fost de 7 ori în Japonia și acolo toți purtau masca, acum 20 de ani. Este o chestie de educație. Tot strănutăm când avem gripă, ne împiedică cineva să nu purtăm masca? Este pentru binele meu și al interlocutorului să purtăm masca. Trebuie să fie masca, spălare, igienă și aerisire. Virusul e periculos, ne luptăm cu el.

Sigur va dispărea această boală, într-un an va dispărea. Avem printr-o întâmplare luminița de la capătul tunelului. De noi depinde să respectăm acele elemente de protecție, să întărim imunitatea și la primele elemente să ne sunăm medicul de familie care știe ce are de făcut, să anunțăm. Să urmăm recomandările și apoi să ajungem la elementul suprem: vaccinare", a explicat profesorul la Realitatea PLUS.