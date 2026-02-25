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Este oficial! Călătoria în Marea Britanie se schimbă. Fără autorizație electronică, nu mai intri în țară
Călătoria în Marea Britanie se schimbă
Publicat25 feb. 2026, 23:52
SursăTabu.ro
Începând de miercuri, 25 februarie 2026, toți cetățenii europeni, inclusiv românii, care călătoresc în Marea Britanie în scop turistic, vizită sau scurtă ședere trebuie să dețină Autorizația Electronică de Călătorie (Electronic Travel Authorization – ETA).
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