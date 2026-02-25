Realitatea.NET
Actual· 2 min citire

Este oficial! Călătoria în Marea Britanie se schimbă. Fără autorizație electronică, nu mai intri în țară

Călătoria în Marea Britanie se schimbă

Călătoria în Marea Britanie se schimbă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 feb. 2026, 23:52
SursăTabu.ro

Începând de miercuri, 25 februarie 2026, toți cetățenii europeni, inclusiv românii, care călătoresc în Marea Britanie în scop turistic, vizită sau scurtă ședere trebuie să dețină Autorizația Electronică de Călătorie (Electronic Travel Authorization – ETA). 

Acest document digital plătit, conceput pentru a întări securitatea la frontierele Marii Britanii, a fost introdus pentru cetățenii europeni la începutul lunii aprilie 2025, dar nu a fost obligatoriu.

Perioada de tranziție se încheie acum, astfel că din 25 februarie 2026 ETA este obligatorie pentru toți cetățenii europeni, inclusiv pentru românii care călătoresc în Marea Britanie.

Pasagerii fără Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) vor fi împiedicați să se îmbarce în avioane sau trenuri către Regatul Unit, a anunțat Ministerul de Interne de la Londra.

Au nevoie de ETA doar vizitatorii, inclusiv copiii, care nu au nevoie de viză pentru șederi scurte de până la șase luni sau care nu au alt statut de imigrant în Marea Britanie.

Cum se obține Autorizația Electronică de Călătorie

Cel mai simplu mod de a solicita ETA este prin intermediul aplicației UK ETA, care poate fi descărcată de pe Google Play sau Apple Apps Store. Solicitanții pot aplica pe website-ul Guvernului britanic dacă nu au acces la un smartphone, la link-ul: https://www.gov.uk/eta

Autoritățile recomandă doar folosirea acestor platforme oficiale.

Pentru a solicita ETA, solicitanții trebuie:

- Să plătească o taxă (ETA costă 16 lire sterline);

- Să furnizeze date de contact și datele din pașaport;

- Să furnizeze o fotografie validă, respectând regulile pentru fotografiile digitale publicate pe site-ul web GOV.UK (https://www.gov.uk/photos-for-passports);

- Să răspundă la câteva întrebări.

Alertă pentru românii cu dublă cetățenie: din 25 februarie 2026 intră în vigoare reguli noi de călătorie. Ce documente devin obligatorii

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

autorizatie marea britanieautorizatie de calatorieETAcetăţeni europeni

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe