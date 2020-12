Este gata lotul de autostradă Râșnov – Cristian, cu 10 luni înainte de termen

Astăzi, 17 decembrie, această companie a dat în folosință lotul de autostradă Râșnov – Cristian, parte a tronsonului Comarnic – Brașov. S-a făcut recepția la finalizarea lucrărilor și drumul a fost dat în circulație, cu zece luni înainte de termenul prevăzut în contract. Compania românească Alpenside SRL, în asociere cu Specialist Consulting SRL, s-a mobilizat pentru ca șoferii să poată folosi cei aproape 10 kilometri nou construiți acum, înainte de Sărbători, când, de regulă, drumurile se aglomerează excesiv. Lotul finalizat este format din 6,30 km de autostradă și 3,56 km drum de legătură (câte două benzi pe sens). Lucrările au fost executate în 14 luni.

Timp de peste un an, s-a lucrat 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu 200 de oameni.

"În perioada pandemiei, am menținut șantierul deschis și am păstrat ritmul accelerat al lucrărilor, cu respectarea strictă a regulilor pentru protecția angajaților. Ne-am propus și am reușit să demonstrăm că lucrările de infrastructură reprezintă o soluție pentru dezvoltarea economică a României și că antreprenorii români pot lucra rapid și la standarde înalte de calitate", a declarat Vlad Vameșu, CEO al Alpenside SRL.