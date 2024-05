Ion Gheorghe Arcudeanu a murit

Potrivit unui anunț postat de Teatrul Ion Creangă pe pagina sa oficială de Facebook, trupul neînsuflețit al actorului este depus la Capela Cimitirului Sfânta Vineri, unde i se poate aduce un ultim omagiu. În mesajul postat, teatrul își exprimă profundul regret pentru pierderea lui Ion Gheorghe Arcudeanu și îi amintește pe toți cei care l-au cunoscut de latura sa veselă, binevoitoare și plină de umor.

„Timpul are şi el răbdarea lui; oricât de mult am vrea să îl eludăm, în final, inevitabilul se va produce. Chiar dacă momentul este unul dificil pentru familie şi colegi deopotrivă, am vrea să ne amintim de Ion Gheorghe Arcudeanu aşa cum era el tot timpul, vesel, binevoitor şi întotdeauna pregătit să glumească", se arată pe pagina de Facebook a teatrului.

„Odihnește-te-n lumină, suflet bun și generos, făuritor a atâtor actori, Moș Crăciunul atâtor generații de copiii, autor al atâtor cărți extraordinare.”, „Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, „Condoleanțe!Drum lin!”, sunt doar câteva dintre comentariile primite în cadrul postării.

Ion Gheorghe Arcudeanu a interpretat peste 50 de roluri pe scena Teatrului Ion Creangă, aducând bucurie și zâmbet pe fețele zecilor de generații de copii. Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără Ieremia din "Toate pânzele sus", Păcală în "Snoave cu măști", Geppeto în "Pinocchio", Crainicul în "Războiul bucatelor", Iepurele de martie în "Alice în Țara Minunilor", Învățătorul în "Amintiri din copilărie" și Roșu Împărat în "Harap Alb".

Un omagiu adus marelui actor

Colectivul Teatrului Ion Creangă își exprimă recunoștința pentru contribuția lui Ion Gheorghe Arcudeanu la frumoasa și bogata tradiție a teatrului pentru copii și îi urează un drum liniștit către "cealaltă culisă a vieții". Astfel, lumina reflectoarelor se stinge pentru a-l însoți pe acest mare actor în călătoria sa finală.

„În numele tuturor celor cărora le-aţi adus zâmbetul pe buze, dorim să vă mulţumim şi vă dorim un drum lin către cealaltă culisă a vieţii", transmite colectivul Teatrului Ion Creangă.