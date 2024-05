„Într-o zi Sfânta de Paște am aflat că o persoana extrem de draga sufletului meu - doamna Lucia Moraru - The President cum ii plăcea sa i se spună uneori la Radio - a plecat la Ceruri, spre Lumina. Nu am cuvinte! ... Abia așteptam să o revăd, când urma sa ajungem pe la București. Și de ziua ei, pe 2 mai, i-am promis ca vom trece sa o îmbrățișam....Vom trece...însă nu acasă,...ci acolo unde mergeam des cu ea ... la Marinuș.