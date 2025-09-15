Emisia Realitatea Plus a fost întreruptă în timpul protestului uriaș din Piața Victoriei

Telespectatori din întreaga țară au semnalat problema

Emisiunea Realitatea Plus, Televiziunea poporului, a fost întrerupt luni, chiar în timpul manifestației de amploare din Piața Victoriei. Telespectatori din întreaga țară, dar și din străinătate, au semnalat că semnalul postului nu mai poate fi recepționat.

Locuitori din Brăila, Constanța, Iași, Timișoara, Râmnicu Vâlcea și alte orașe din țară au raportat întreruperea emisiei Realitatea Plus și au trimis capturi de ecran pentru a confirma cele relatate.

Imaginile transmise pe adresa redacției arată că emisia celorlalte posturi TV nu a fost afectată.

"Vă aduc la cunoștință că semnalul Realitatea se întrerupe des în ultima perioadă în străinătate, în cazul meu în Madrid. Apare acest mesaj când este ceva important. De exemplu, astăzi s-a întrerupt când cei din Piața Victoriei au început să cânte imnul și a durat în jur de o oră. Se mai întâmplă când se transmite de la poliție, când merge președintele adevărat al României la control judiciar. Doamne ajută România!" a scris un telespectatori din străinătate.

 

