Emilian Popovici: "COVID-19 are o variabilitate undeva la jumătatea virusurilor gripale, ceea ce este bine atât pentru tratament, cât și pentru un potențial vaccin"

"Am inregsitrat 1.700 de cazuri in urma cu doua zile, 1.600 ieri, 1.500 astazi, vom vedea unde se va stabiliza aceasta cifra", a afirmat Emilian Popovici, mentionand ca vede cresterile din ultima perioada ca pe "o consecinta a reintoarcerii oamenilor din vacante, cu aglomerarile consecutive incheierii treptate a vacantei de vara".

"Vom vedea unde se va stabiliza cifra si apoi vom vedea consecintele celui de-al doilea eveniment, respectiv inceperea anului scolar. Vom vedea in functie cum respecta oamenii masurile ce repercursiuni vor fi", a adaugat acesta.

Potrivit vicepresedintelui Societatii Romane de Epidemiologie, in perioada de iarna, odata cu racirea vremii, ne vom confrunta cu al treilea eveniment, respectiv cu scaderea temperaturilor: "La temperaturi sub 10 grade acest virus isi va creste activitatea - asta o spun studiile, inclusiv experienta de pana acuma in privinta coronavirusurilor si a altor virusuri cu transmitere asemanatoare cu COVID-19".

Epidemiologul atrage astfel atentia asupra faptului ca noul coronavirus isi va creste, practic, activitatea.

"Ramane de vazut cand se va intampla si cat va fi aceasta crestere. De asemenea, la acest al treilea eveniment pe care nu-l putem evita va aparea si infectia cu virusurile gripale la care, de asemenea, nu putem face o prognoza pentru ca nu avem de unde sa stim daca ne vom confrunta sa zicem cu o epidemie mai redusa, cu una medie sau cu o epidemie serioasa de gripa", a mai spus Emilain Popovici.

In opinia sa, daca o persoana refuza sa se vaccineze "se autoexpune la infectia cu virusul gripal": "Nu este deloc o bucurie sa ai o infectie cu COVID-19 daca tinem cont de imprevizibilitatea lucrurilor chiar la persoane de varsta tanara si de imprevizibilitatea prognosticului raportat la aceeasi conditie. Sa ai ambele infectii, respectiv si infectia cu COVID-19 si virusul gripal, cu siguranta ca nu este un lucru de bun augur. Eu spun ca vaccinarea este importanta, este importanta pentru gripa, tot asa cum importanta va fi (speram din primavara) pentru COVID-19".

Cat priveste mutatile aparute in cazul COVID-19 de la debutul pandemiei in decembrie 2019, in China, si pana in prezent, Emilian Popovici a spus ca cel mai aplu studiu care s-a facut pana acum legat de infectia cu COVID-19 apartine universitatii din Bologna: "Este cel mai amplu atat ca numar de teste si de subiecti analizati, cat si ca arie de acoperire. Ei au stabilit ca sunt pana acum cel putin sase variante de virus. Practic, varianta R care a plecat din China, este in remisiune totala, practic este in curs de disparitie. La noi in Europa si in America de Nord evolueaza o alta varianta. Mai sunt si alte variante. Varianta S si asa mai departe, deci variabilitatea COVID-19 este un lucru obisnuit pentru virusuri".

Cu toate acestea, epidemiologul sustine ca exista si un aspect pozitiv, si anume acela ca acest COVID-19 are o variabilitate, respectiv capacitate de modificare, undeva la jumatatea virusurilor gripale, ceea ce - spune el - este bine atat pentru tratament, pentru perspectiva unui tratament standardizat, cat si pentru vaccin.

"Inseamna ca nu vom avea modificarfi care sa anuleze efortul care se face acum pentru definitivarea vaccinarii. Sunt anumite modificari legate de transmisimilitate, in sensul ca ar fi o transmisibilitate mai ridicata, dar toate aceste lucruri trebuie dovedite de studii", a conchis medicul.