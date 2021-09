"Nu există plăti către centrele de vaccinare de mai bine de 3 luni. Singura lupta a lui Florin Cîțu e cu Orban. Nu are nimic legătură cu proiritățile. Sunt miliarde de euro date că mită electorală în interiourl PNL împotriva lui Orban, dar nu se găsesc bani pentru sănătate. Bine că se găsesc pentru investiții fantasmagorice. Mihăilă are deptate. Nu poate fi impulsionată vaccinarea atâta timp cât medicii nu sunt plătiți. Sunt rrestanțe în zona Brașovului. Sunt medicamente esnțiale care așteaptă să intre în țară din 2014- 2016 pentru că Florin Cîțu a spus că nu sunt bani destui. Cîțu minte. Nu știu dacă mai există un român care să mai aibă dubiu de asta. Nu există nicio legătură între el și realitate. Are un singur scop: puterea. Să ia capul lui Orban, în rest nu contează nimic. Distruge alianța cu noi. Alt motiv nu există rațional încât să refuzi plata unui domeniu atât de esențial cum este vaccinarea", a afirmat Emanuel Ungureanu.

Reamintim că ministrul pe picior de plecare al Sănătății, Ioana Mihăilă, spune că personalul din centrele de vaccinare este neplătit de 3 luni de zile. Mai mult decât atât, ministrul USRPLUS îl acuză pe premier că vrea vaccinare anti-Covid, dar pe gratis.

"Sunt aici să clarific câteva lucruri care sper să nu mai fie niciodată folosite în retorica de campanie sau în retorica politică. Îmi pare rău că premierul introduce sănătatea în lupta politică şi fac un apel la responsabilitate pentru că eu, ca ministru al Sănătăţii, nu vreau să punem politica deasupra interesului pacienţilor şi a interesului public în general. Sunt aici să explic ceea ce domnul prim ministru Cîţu a spus şi astăzi, la fel cum a spus şi ieri că nu înţelege cum oamenii din centrele de vaccinare sunt neplătiţi de două-trei luni de zile. Domnul prim ministru ne spune acum că nu înţelege cum s-a întâmplat acest lucru, deşi ştia încă din aprilie că banii alocaţi Ministerului Sănătăţii nu sunt suficienţi", a declarat Ioana Mihăilă, citată de Agerpres, într-o conferință de presă susținută astăzi.



Ea a spus că pe 28 aprilie, printr-o adresă înregistrată la cabinetul premierului, a prezentat situaţia financiară a bugetului Ministerului Sănătăţii.

"În 28 aprilie printr-o adresă înregistrată cu numărul de înregistrare la cabinetul premierului i-am prezentat situaţia financiară a bugetului MS. În această adresă i-am spus atunci că nu sunt suficienţi bani pentru salarii, pentru programe de sănătate, pentru acţiuni prioritare, cele care finanţează terapiile intensive din spitale, printre altele, pentru plata personalului din centrele de vaccinare. În ceea ce priveşte salariile personalului medical i-am atras atenţia că pentru anul 2021 numărul personalului plătit de MS a crescut prin suplimentarea acestuia în serviciile judeţene de ambulanţă, în direcţiile de sănătate publică şi crescând numărul de medici şi asistenţi în unităţile de primiri urgenţe la aproximativ 75.000 de persoane. De asemenea, am explicat în adresă că în ceea ce priveşte programele de sănătate care includ, pe lângă vaccinarea împotriva COVID 19, vaccinurile pentru copii, tratamentele pentru tuberculoză şi bolnavii cu HIV, A fost informat astfel încă de pe atunci că mai era nevoie de 630 de milioane de lei pentru a ajunge măcar la nivelul anului 2020, când nu aveam vaccinurile anti-COVID. Acţiunile prioritare, aşa cum am spus, cele care vizează finanţarea secţiilor de terapie intensivă şi a secţiilor care tratează marii arşi, printre altele, era precizat în adresă că fondurile alocate de 240 milioane de lei sunt insuficiente, fiind mai mici cu aproximativ 160 milioane de lei decât în 2020", a mai afirmat ministrul de resort.



Ea a subliniat că i-a transmis premierului că pentru personalul implicat în procesul de vaccinare este nevoie de suplimentare, "având în vedere că în legea bugetului a fost specificat în mod expres plafonul ce putea fi cheltuit" cu această destinaţie.