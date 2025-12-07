Decizia a fost anunțată de Nikita Bier, directorul de dezvoltare a produsului la X Corp., care a acuzat Executivul UE că a profitat de o breșă de securitate în sistemul de reclame pentru a „înșela” utilizatorii și a crește artificial vizibilitatea postării prin care anunța o amendă de 120 de milioane de euro aplicată platformei pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA), conform Baha.
Bier a subliniat că X susține egalitatea vocilor pe platformă, dar că Executivul UE pare să creadă că regulile nu se aplică contului său.
Tensiunile au crescut după ce Uniunea Europeană a amendat X pentru încălcarea DSA, iar Musk a răspuns cu declarații controversate, întrebând pe X cât timp mai durează până când UE va dispărea și susținând că blocul ar trebui desființat, iar suveranitatea returnată fiecărei țări.
Elon Musk a postat pe X întrebarea „Cât va mai dura până când UE va dispărea?” și a adăugat mesajul „Desființați UE”. Într-o postare anterioară, antreprenorul a argumentat că „UE ar trebui desființată, iar suveranitatea ar trebui returnată fiecărei țări, astfel încât guvernele să își poată reprezenta mai bine cetățenii”.
Aceste declarații vin în contextul disputei continue dintre Musk și Comisia Europeană, care a aplicat o amendă masivă platformei X pentru nerespectarea legislației europene privind serviciile digitale.
Elon Musk, furios după amenda UE de 120 de milioane de euro: ”Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată”