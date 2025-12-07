Decizia a fost anunțată de Nikita Bier, directorul de dezvoltare a produsului la X Corp., care a acuzat Executivul UE că a profitat de o breșă de securitate în sistemul de reclame pentru a „înșela” utilizatorii și a crește artificial vizibilitatea postării prin care anunța o amendă de 120 de milioane de euro aplicată platformei pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA), conform Baha.​

Bier a subliniat că X susține egalitatea vocilor pe platformă, dar că Executivul UE pare să creadă că regulile nu se aplică contului său.

Tensiunile au crescut după ce Uniunea Europeană a amendat X pentru încălcarea DSA, iar Musk a răspuns cu declarații controversate, întrebând pe X cât timp mai durează până când UE va dispărea și susținând că blocul ar trebui desființat, iar suveranitatea returnată fiecărei țări.​

Elon Musk a postat pe X întrebarea „Cât va mai dura până când UE va dispărea?” și a adăugat mesajul „Desființați UE”. Într-o postare anterioară, antreprenorul a argumentat că „UE ar trebui desființată, iar suveranitatea ar trebui returnată fiecărei țări, astfel încât guvernele să își poată reprezenta mai bine cetățenii”.​

Aceste declarații vin în contextul disputei continue dintre Musk și Comisia Europeană, care a aplicat o amendă masivă platformei X pentru nerespectarea legislației europene privind serviciile digitale.

