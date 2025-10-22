”În noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, în jurul orei 01:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Deva au fost sesizaţi prin SNUAU 112 de către o angajată a unui hotel din municipiu, care a reclamat faptul că un grup de elevi cazaţi în unitate a fost agresat fizic de un bărbat cazat, de asemenea, în incinta hotelului”, a transmis IPJ Hunedoara.

Potrivit sursei citate, poliţiştii au identificat o femeie de 31 de ani, profesoară şi dirigintă a unui grup de patru elevi, cu vârste de 15 ani, veniţi din municipiul Bistriţa într-o excursie şcolară.

Profesoara le-a spus poliţiştilor că, în jurul orei 00:35, în timp ce copiii se aflau în camera lor, au fost agresaţi fizic de un bărbat de 42 de ani, din judeţul Cluj, cazat în acelaşi hotel, care ar fi fost deranjat de zgomotul produs de elevi.

În cauză, poliţiştii din Deva au întocmit dosar penal pentru infracţiunea de lovirea sau alte violenţe.