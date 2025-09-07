„Probabil că alternativa cu mine președinte și Traian Băsescu rămas în politică i-a speriat pe cei care aveau alte interese. Prin servicii și justiție sistemul sorosist a distrus clasa politică și a pus la conducere oameni obedienți și slab pregătiți. În 2015, când făceam denunțul, credeam că Florian Coldea a făcut totul singur. El era, de fapt, butonul „Deep State” din SUA. Eu am crezut că sunt jocuri interne. Era perioada în care Victoria Nuland avea puteri imense. Americanii l-au preluat pe Coldea. Iar el a fost receptiv la a deveni instrumentul lor", a spus Elena Udrea la Realitatea PLUS.

Ea a adăugat: „Altfel înțeleg acum ce s-a întâmplat între 2009 și 2014 și am înțeles că a fost un joc pentru a controla România prin Coldea, Maior, Kovesi. Planul nu a fost românesc, ci o colaborare internațională între state paralele. Îmi imaginez că nu acționat SRI în Franța. Puteam să cred ce zicea Coldea, că pozele sunt făcute de paparazzi. Chiar i Băsescu a spus că în discuțiile cu șefii serviciilor aceștia i-au spus că pozele sunt făcute de fotografi din presă. Dar a apărut și desfășurătorul hotelului, așa ceva nu face un hotel. Ghiță a ieșit și a spus că el a primit pozele de la Coldea ca să le dea. Dacă era subiect de cancan, se publica imediat. Dar nu a fost așa, ci a fost o colaborare între serviciile românești și cele franceze. Au fost date cu 3 zile înaintea votului, în plină campanie a mea pentru președinția României.”

„Atunci când un serviciu străin are interes într-o țară, colaborează sau îl subordonează, iar aceste interese sunt de natură economică. De obicei sunt susținute companii străine, cum e compania de apă din București sau Eon, ori chiar aeroporturi. Interesele acestor servicii sunt economice. Susțin companiile, fie colaborează, fie subjugă serviciile din țara unde vor”, a mai spus Elena Udrea.

Mai mult de atât, ea susține că George Soroș l-a sunat personal pe fostul președinte Traian Băsescu s-o susțină pe Monica Macovei.

„Partea Democrată din SUA, prin ambasadorul Gitenstein în România, extrem de activ chiar și după ce nu mai era oficial, nu m-ar fi vrut președintele României. NU m-ar fi vrut nici Soros, care l-a sunat pe Băsescu s-o susțină pe Monica Macovei”, a acuzat Elena Udrea.

Elena Udrea a candidat în alegerile prezidențiale care au fost organizate în România în anul 2014. Aceasta a obținut un scor de 5,2%.