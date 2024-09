"Eu am pornit de jos, știu prin ce greutăți trec românii, pentru că am bătut țara asta în lung și în lat 25 de ani ca jurnalist și am coborât acolo unde politicienii nu coboară, acolo unde-i durere, acolo unde într-o casă nu au ce mânca copiii, unde stau câte nouă sau câte zece într-o cameră și e greu, e greu. [...] Nu vreau să mă laud, nu îmi place să vorbesc despre mine și să mă laud și să zic mamă, cine sunt eu... Dar sunt loială, nu sunt o trădătoare și iubesc țara asta pentru că cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte", a declarat Lasconi.

LIDERA REZIȘTILOR, CONTRAZISĂ DE PROPRIA FIICĂ: MAMA MINTE ÎN MULTE PRIVINȚE

În schimb, fata șefei reziștilor, Oana Lasconi nu s-a ferit să dezvăluie mai multe detalii dureroase din copilăria ei. Ea susține că mama ei minte în foarte mult privințe, pentru a crea o falsă imagine de succes.

"(...) de când eram un copil. Am fost practic forțată să vorbesc despre ce relație extraordinară avem. A mințit în presă, a spus că m-a crescut singură. Nu ea m-a crescut, ea m-a abandonat".