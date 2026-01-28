Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Motivul pentru care renunțat la conducerea filialei

Primărița din Câmpulung, Elena Lasconi, fostă președintă a USR și candidat la alegerile prezidențiale din 2025, a demisionat miercuri din funcția de președintă a filialei locale a Uniunii Salvați România.

Lasconi a precizat că decizia nu are legătură cu vreun conflict intern, ci exclusiv cu lipsa de timp.

„Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city manager. Nu am avut conflicte cu nimeni. Doar că mie mi se pare că asta e un job foarte serios. Trebuie să te ocupi, să faci extindere. Și nu îmi mai permite timpul, adică e prea mult. Sunt totuși 12 ore de stat la primărie”, a declarat Elena Lasconi pentru Cotidianul.

Lasconi rămâne în continuare primarul municipiului Câmpulung, întrucât demisia vizează doar funcția de conducere din partid. Potrivit legislației, o eventuală demisie din USR ar duce automat la pierderea mandatului de primar.

Lasconi a comparat situația din partid cu o „cutumă” existentă în alte formațiuni politice.

„Știu că e o cutumă, în special la PSD și PNL, ca președintele de filială să fie candidatul la funcția de primar sau primarul, dar nu sunt de acord. Dacă stau 12-13 ore la primărie și pe teren, când pot să mai fac ședințe de partid, sa fac extinderi, să cresc echipa?”, a spus ea pentru presă.

Primărița a respins și speculațiile apărute în presa locală, potrivit cărora ar fi existat nemulțumiri legate de activitatea de deszăpezire. „Presa locală poate să inventeze orice, dar nu… Ce treabă are funcția de președinte USR Câmpulung cu dezăpezirea care ține de primar?”, a reacționat Lasconi pentru Ziarul din Muscel.

Elena Lasconi a condus USR între iunie 2024 și mai 2025, când și-a dat demisia din funcția de președintă a partidului, la scurt timp după scrutinul prezidențial din 5 mai. La acele alegeri, candidând fără sprijinul oficial al formațiunii, Lasconi a obținut sub 3% din voturi.