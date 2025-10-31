Parlamentul Bulgariei a aprobat restricții temporare de export pentru produsele petroliere (inclusiv motorină și combustibil pentru aviație), vizând chiar și livrările către alte state UE. Măsura, adoptată cu majoritate de voturi, are rolul de a asigura securitatea energetică internă a țării și stabilitatea pieței de combustibil, pe fondul sancțiunilor anunțate de SUA împotriva Rosneft și Lukoil (care operează cea mai mare rafinărie din Bulgaria).

Sancțiunile recente impuse de SUA (primele de acest gen de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă) asupra principalilor producători ruși de petrol, Rosneft și Lukoil.

Obiectivul oficial este „Garantarea securității energetice a țării și stabilitatea pieței interne de combustibil" într-un context de "predictibilitate redusă în privința aprovizionării," considerând interdicția o "măsură proporțională și necesară pentru protejarea interesului public."

Decizia survine la scurt timp după ce Lukoil a acceptat o ofertă de vânzare a tuturor activelor sale externe, deși compania operează rafinăria cheie din Bulgaria.

Excepții. Unde se permite exportul

Interdicția prevede excepții clare, printre care, Realimentarea navelor și aeronavelor (locale și străine).

Furnizarea către forțele armate NATO sau ale statelor membre UE, atunci când situația este legată de politica de securitate și apărare comună.

Autoritatea vamală poate permite exporturi specifice în cazuri umanitare, pentru implementarea unui tratat internațional sau pentru a preveni daune semnificative aduse operatorilor bulgari, dar numai cu aprobarea parlamentară prealabilă.