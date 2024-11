„Am pregătit pentru diseară o emisiune specială, deși era ziua mea liberă, nu puteam să stau departe de ce se întâmplă în România în aceste ore, puține, de dinaintea alegerilor de duminică. Te-am auzit, Laurențiu, când întrebai în platou, dacă nu cumva există vreo legătură între faptul că, dintr-o dată, celor doi generali negri li s-a dat dreptul să părăsească țară. Eu, diseară, am să fac o analiză și mai profundă a ceea ce s-a întâmplat. Asta pentru că, ieșirea de aseară din joc, a lui Marcel Ciolacu, anunțând că, dacă se va constata că este o altă ordine la alegeri, nu va mai merge mai departe, a fost pentru mine un semnal de alarmă.

De fapt, o confirmare faptului că sunt ultimele zvâcniri ale statului paralel, care încearcă să salveze situația, să își pună președintele la Cotroceni, mai precis, pe Elena Lasconi. Am spus lucrul acesta dinainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Diseară am să demontez și multe dintre minciunile care sunt rostogolite pe TikTok și pe alte rețele, fiind bucăți tăiate din afirmațiile lui Călin Georgescu, tocmai pentru a arăta modul în care statul paralel manipulează în continuare aceste alegeri. Repet ce am spus și zilele trecute: Nu susțin un candidat, ci doar spun adevărul! Acest lucru trebuie să îl facem toți, pentru că oamenii sunt supuși unui bombardament de informații false, ce sunt scoase din context. Partide care încearcă să se folosească de imaginea candidatului Călin Georgescu, pentru a obține voturi duminică.

Au azi am făcut și o postare pe pagina mea de TikTok, pentru că de astăzi mi-am reactivat și TikTok, de azi sunt trol oficial, aștept să vină să mă ia miliția. În această seară de la ora 21 în primul rând maestrul Dorel Vișan va fi în legătură directă cu noi și o să vedeți un foarte apropiat om al lui Klaus Iohannis, va fi în platou la Culisele Statului Paralel. El va vorbi atât despre Călin Georgescu, dar și despre Ilie Bolojan. Cum a trădat domnul Bolojan PNL. O să aflați niște lucruri absolut senzaționale în această seară”, a declarat Anca Alexandrescu.