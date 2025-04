Imaginile indică faptul că nava se află la șantierul naval Zaliv din orașul Kerch, în Crimeea, care este în prezent sub control rusesc. Ivan Rogov este destinată să devină noua navă amiral a Flotei Mării Negre și depășește semnificativ dimensiunile crucișătorului cu rachete Moskva din clasa Slava, care a fost scufundat în 2022 în urma unui atac ucrainean major.

Imaginile satelitare din primăvara anului 2025 arată că o mare parte din corpul navei a fost asamblat, având aproximativ 220 de metri lungime și 40 de metri lățime, ceea ce reprezintă un progres semnificativ față de starea din iulie 2024, când doar structura de bază era completă.

