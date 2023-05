Timp de 12 ani, Flory Bulz a trăit un calvar. Bătăile și jignirile soțului erau la ordinea zilei, iar drama a continuat până în momentul în care acesta i-a interzis să mai practice meseria pe care o iubea.

După 9 ani în care nu a mai urcat pe scenă din cauza soțului agresiv, femeia și-a luat inima în dinți și a cerut divorțul. Abia în 2021 a reușit să scape de probleme. Artista mărturisește, însă, că nu voia să se ajungă în acest punct. Ea a visat mereu la o căsnicie de vis și o carieră de succes.

Interpreta a mărturisit că cel mai mare regret este acela că nu a pus punct relației mai devreme. Deși de doi ani Flory Bulz este divorțată, încă mai este în proces cu fostul soț.

“De copilă am cântat, căci ăsta a fost cel mai mare vis al meu. Muzica îmi hrănește cu adevăratul sufletul. La 20 de ani, am crezut că am găsit marea iubire și m-am căsătorit. Nu a fost așa. De asta mi-am dat seama în timp, din păcate. Am fost căsătorită timp de 12 ani. În tot acest timp, m-am lăsat de cântat. Am lăsat muzica deoarece soțul meu nu a fost de acord să cânt”, își începe povestea Flory Bulz, oftând și acum.

“Înainte să divorțez cu vreo doi ani, am decis să mă reapuc de cântat. Am considerat că așa e mai bine. Am zis că vreau să cânt indiferent de ce își dorea soțul meu. Nu era de acord ca eu să lucrez nici în domeniul în care am terminat (am absolvit Facultatea de Științe ale Educației). Deși am renunțat la visul meu, chiar dacă am pus stop cântatului timp de 9 ani, el se comporta groaznic cu mine. Nu îi convenea nimic. Au fost zile în care nu mai știam ce să fac. A fost îngrozitor. Mă jignea, înjurăturile la adresa mea erau la ordinea zilei. Era extrem de violent și foarte gelos. I-am cerut de nenumărate ori să se schimbe. I-am dat șanse. I-am dat poate prea multe șanse. Mai mult decât ar putea îndura orice femeie. În cele din urmă, am plecat de acasă. Așa am decis să bag divorțul”, a povestit cu lacrimi în ochi Flory Bulz, despre motivele care au dus la divorț.

„Acum trăiesc și din pasiunea mea. Cânt la evenimente și mă bucur că pot face ceea ce mi-am dorit mereu. Ce regret am este că nu am avut copii până acum. Singura chestie care mă mai ține legată de fostul soț este un proces de partaj de bunuri. Procesul decurge foarte greu”, a mai zis Flory Bulz.

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde 0 800 500 333 destinat victimelor violenţei domestice.