„Oameni sunt foarte necăjiți. Eu am sute de invitații să merg la primari. Eu ma făcut pentru Teleorman ceea ce am făcut pentru toată țara, nu am avut o abordate specială. S-au făcut câteva lucruri. Ceea ce nu este spectaculos - PNDL, care dezvoltă infrastructura. Foarte mulți mi-au spus și au plâns cum s-au lăsat păcăliți de toată acea campanie de demonizare.

Am fost în două localități. referendumul pentru familie - recunoșteau cât au putut fi de manipulați pentru că li se spunea de la USR că acel referendum era să fiu eu scăpat de condamnare. Înjură actuala conducerea, îl blesteamă pe Iohannis. Niște marionete care nu au cum să genereze speranță. Încearcă să reziste”, a spus Liviu Dragnea, duminică, la Realitatea PLUS.