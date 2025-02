Deși o dietă sănătoasă poate furniza majoritatea nutrienților de care aveți nevoie pentru o sănătate optimă, aproximativ jumătate dintre oameni iau o multivitamină pentru a acoperi orice deficiență de vitamine sau minerale din dieta lor (conform Harvard T.H. Chan School of Public Health).

Conform site-ului MSN, dacă aveți o afecțiune precum hipertensiune arterială sau colesterol, limitarea sodiului și a grăsimilor saturate din dieta dumneavoastră vă poate ajuta să gestionați aceste afecțiuni. În plus, administrarea de magneziu și zinc împreună ar putea completa planul dvs. de tratament actual, conform unui studiu din 2020 din Lipids in Health and Disease.

În cadrul studiului, persoanele cu boală coronariană și diabet de tip 2 au luat 250 miligrame de oxid de magneziu și 150 miligrame de sulfat de zinc în fiecare zi, timp de 12 săptămâni.

Combinația de magneziu și zinc a fost asociată cu îmbunătățirea nivelului de colesterol HDL și cu un control mai bun al zahărului din sânge. Cercetătorii au observat, de asemenea, că oamenii aveau o capacitate antioxidantă mai mare și o inflamație mai scăzută, ceea ce poate îmbunătăți sănătatea inimii. Magneziul și zincul pot, de asemenea, să vă ajute inima prin îmbunătățirea tensiunii arteriale.

Magneziul și zincul pot fi benefice pentru colesterol și tensiunea arterială

Aveți nevoie de magneziu pentru a ajuta la mai mult de 300 de funcții din corpul dumneavoastră, inclusiv menținerea funcției nervoase și sintetizarea proteinelor. Magneziul joacă, de asemenea, un rol în susținerea funcției insulinei, reglarea tensiunii arteriale și metabolizarea colesterolului.

De asemenea, poate contracara rolul calciului în inflamație. Femeile au nevoie de cel puțin 310 miligrame de magneziu, iar bărbații de cel puțin 400 de miligrame zilnic. Conform unei revizuiri din 2021 din Nutrients, o deficiență de magneziu ar putea fi asociată cu hipertensiunea arterială, astfel încât un supliment de magneziu este recomandat ca parte a dietei DASH.

