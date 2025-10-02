Două românce au fost sechestrate în Italia și obligate să consume cocaină

Tânărul le oferise inițial o mie de euro, însă când au ajuns le-a dat dublul sumei promise.

Însă, la scurt timp, bărbatul a pretins că are o armă, le-a amenințat pe cele două și le-a obligat să returneze 1.500 de euro.

Mai mult, agresorul le-a forțat să consume cocaină alături de el. Femeile au reușit să scape și să alerteze autoritățile.

Carabinierii au spart ușa românului, care are antecedente penale.

Acesta se află în acest moment în spatele gratiilor.