SIMONA ȘERBĂNESCU, O VOCE DE EXCEPȚIE A RADIOULUI PUBLIC
Simona Șerbănescu a fost una dintre vocile marcante ale Radio România Actualități, cu o serie de realizări impresionante în domeniul documentarelor istorice și sociale. Activitatea ei se remarcă prin profunzime, sensibilitate și o abordare jurnalistică riguroasă.
A semnat peste 380 de materiale, multe dintre ele fiind documentare istorice sau sociale cu un puternic impact emoțional și informativ.
Seria „Pe urmele eroilor”: A explorat teme precum Regina Maria, scriitorii români pe frontul Primului Război Mondial, Corpul Voluntarilor Ardeleni, și Eroul Necunoscut.
Abordări contemporane: A realizat documentare despre evenimente recente precum cazul Caracal sau despre generații marcate de momente istorice, cum ar fi „Generația decrețeilor”.
Proiecte speciale: A contribuit la materiale dedicate Centenarului Marii Uniri, Regele Mihai, și istoria Basarabiei.
Vezi aici https://www.romania-actualitati.ro/autor/simona-serbanescu/articolele și documentarele semnate de Simona Șerbănescu.