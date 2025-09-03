"Am aflat în dimineața asta, cu tristețe, cănu mai este în această lume. Un reporter de teren excepțional, în slujba radioului public românesc, Simona Șerbănescu a descris în sunete și interviuri lumea în care trăim. A făcut jurnalism cu atenție și răbdare, respectând atât regulile, dar și spațiul în care își dezvoltă subiectul. Simona făcea asta, firesc, aparent simplu. Este vorba de multa omenie aici, de căldura pe care o ai poate în tine, și poate ai șansa să o regăsești într-o echipă," a scris un fost coleg al jurnalistei RRA.

Simona Șerbănescu a fost una dintre vocile marcante ale Radio România Actualități, cu o serie de realizări impresionante în domeniul documentarelor istorice și sociale. Activitatea ei se remarcă prin profunzime, sensibilitate și o abordare jurnalistică riguroasă.

A semnat peste 380 de materiale, multe dintre ele fiind documentare istorice sau sociale cu un puternic impact emoțional și informativ.

Seria „Pe urmele eroilor” : A explorat teme precum Regina Maria, scriitorii români pe frontul Primului Război Mondial, Corpul Voluntarilor Ardeleni, și Eroul Necunoscut.

Abordări contemporane : A realizat documentare despre evenimente recente precum cazul Caracal sau despre generații marcate de momente istorice, cum ar fi „Generația decrețeilor”.

Proiecte speciale: A contribuit la materiale dedicate Centenarului Marii Uniri, Regele Mihai, și istoria Basarabiei.

Vezi aici https://www.romania-actualitati.ro/autor/simona-serbanescu/articolele și documentarele semnate de Simona Șerbănescu.