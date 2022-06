Profesoara Ioana Bud, fost cadru didactic la Școala Gimnazială Nr. 39 "Nicolae Tonitza", care a predat Limba şi Literatura Română, a trecut la cele sfinte, după o lungă suferință. Împlinise vârsta de 75 de ani, recent, pe 24 iunie.

Ioana Bud a absolvit Universitatea București și era membru al Societății de Haiku Constanța, membru al Cenaclului literar Mihail Sadoveanu din Constanța și al grupurilor: RO KU, Romanian Haiku, Haiku de Azi și de Ieri-Atelier, VISE TÂRZII.

Avea numeroase poeme-haiku publicate în reviste, în culegeri și apariții în antologii de haiku – Scoici de Mare, Flori de Tei; Solidaritate prin Haiku; Chemarea cocorilor, Romanian Haiku, Anul VII de concurs și în antologia de haibun Umbre în Lumină, dar și eseuri despre haiku – Motive ale relației cu natura în haikuul japonez și în literatura română (prezentat la Festivalul Internațional de Haiku, 19-21 iunie 1992, la Constanța, România), Simboluri în Valea cu dropii, de Ion Faiter (prezentat la Colocviul Național de haiku de la Constanța – Diplomă pentru cel mai bun eseu despre haiku prezentat la colocviu), Semnificații ale textului poetic în antologia de haiku Flori de Tei.

De asemenea, publicase numeroase cărți: Haihui prin Europa (jurnal de călătorie); Din dragoste și dor- Out of love and longing (haiku, haibun, eseuri despre haiku); Niciodată să nu-ți moară macii! (roman); Dicționarul personajelor din romanele lui G. Călinescu (dicționar de personaje literare); Tipologie umană în romanele lui G. Călinescu; Flori de Sânziene (haiku).