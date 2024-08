Adrian Gavriliu i-a adus un omagiu lui Adrian Cherciu, despre care spune că „a livrat sportivi pe bandă rulantă săriturilor în apă din România”.

„Lacrimi pt Adrian Cherciu. Adilă, cum ii ziceam…sau Mamulos, ne-a părăsit. Antrenorul care a livrat sportivi pe bandă rulantă săriturilor in apă din România a incetat din viață in urma unei complicații, in doar 3 săptămâni.

Primul antrenor al lui C-tin Popovici, cel prin mâna căruia au trecut cei mai buni săritori in apă din ultimii 20 de ani iși face ieșirea din scenă in plină desfășurare ale JO”, afirmă Gavriliu într-o postare pe Facebook.