Doi tineri din Bistrița-Năsăud au furat cabluri ale instalaţiei de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar

Doi tineri din judeţul Bistriţa-Năsăud sunt suspectaţi că au furat cabluri ale instalaţiei de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar, pe care le-au abandonat când au constatat că sunt văzuţi de alte persoane. Unul dintre ei a fost reţinut.

Furtul a avut loc la începutul lunii trecute, când persoane necunoscute au sustras mai multe cabluri ale instalaţiei de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar din extravilanul localităţii Sărăţel, bunurile fiind găsite abandonate. 

Ancheta a dus la ipoteza că hoţii sunt doi tineri din judeţ.

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, la data de 2 septembrie a.c., tânărul de 20 de ani, împreună cu un altul, tot din comuna Şieu-Măgheruş, ar fi tăiat şi secţionat mai multe cabluri ale instalaţiei de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar din extravilanul localităţii Sărăţel, la km CF 2+700 de metri. Ulterior, ar fi încercat să transporte cablurile cu un atelaj, însă au fost observaţi de alte persoane, astfel că le-au abandonat”, informează, vineri Poliţia judeţeană Bistriţa-Năsăud. 

Joi, 23 octombrie, un suspect în acest caz, un  tânăr 20 de ani din Şieu-Măgheruş, a fost reţinut, pentru 24 de ore, sub acuzaţia de furt calificat. 
Prejudiciul cauzat prin comiterea faptei a fost estimat la peste 6.800 de lei. 

Poliţia precizează că poliţiştii Postului de Poliţie Transporturi Feroviare Sărăţel continuă cercetările pentru documentarea cauzei sub toate aspectele.

 