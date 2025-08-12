Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit anchetatorilor, între 2016 și 2018, inculpații au solicitat 15.000 de euro pentru fiecare adult și 7.000 de euro pentru fiecare copil. În total, ar fi încasat ilegal peste 170.000 de euro. Banii ar fi fost destinați, susțin aceștia, pentru depunerea dosarelor în regim prioritar, emiterea ordinelor de acordare a cetățeniei și programarea fără rând la depunerea Jurământului de credință față de statul român. Pentru această ultimă facilitate, taxa suplimentară varia între 1.500 și 1.700 de euro.

Rolurile celor doi erau clar împărțite: unul identifica potențialii clienți și colecta documentele, iar celălalt ar fi asigurat „influența” asupra funcționarilor consulari. Procurorii au documentat șase cazuri în care a fost implicat primul și zece în care a fost implicat cel de-al doilea.

Pedepse și interdicții

Unul dintre bărbați a primit șase ani de închisoare, dintre care trei cu suspendare și un termen de probă de trei ani, fiind obligat să restituie 15.000 de euro. Celălalt a fost condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare, din care trei ani și nouă luni cu suspendare, urmând să returneze 50.000 de euro.

Ambii au primit interdicția de a oferi consultanță pentru obținerea documentelor publice: primul pentru patru ani, al doilea pentru cinci ani. Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Cei doi, care neagă acuzațiile, au fost dați în căutare pentru a fi reținuți și încarcerați. Numele lor nu au fost făcute publice de către Procuratura Anticorupție.