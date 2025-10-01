”România, prin Nicușor Dan, este în continuare obligată să dea niște explicații pentru ceea ce s-a întâmplat anul trecut cu noi, cu societatea românească. Merge mai ușor, ne-a dus de nas, mai așteptăm două luni. La nivel internațional, lucrurile astea nu merg chiar așa, nu poți să îi tot duci de nas.

Președintele României, împreună cu autoritățile statului, a pus la cale un plan destul de inteligent. S-au folosit de faptul că s-a dispus trimiterea în judecată a unor persoane, Călin Georgescu și ceilalți 22 din grupul Potra.

În cuprinsul acelui rechizitoriu, în mod fraudulos, juridic vorbind, din punctul meu de vedere, s-au strecurat și câteva aprecieri cu privire la aceste ingerințe majore ale Rusiei asupra sistemului electroal românesc din 2019 încoace.

Evident, că e vorba de o mare fraudă comunicațională. Este absolut inadmisibil ca procurorul general, președintele României, să vorbească din două, în două zile, pe la televizor sau în diferite conferințe de presă, de dosarele unei persoane oarecare”, a declarat Toni Neacșu.