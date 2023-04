O secvență de propagandă maghiară revizionistă a fost înregistrată la televiziunea HIR TV, principalul post de știri al FIDESZ, partidul lui Viktor Orban: „Peninsula Crimeea este o chestiune simbolică pentru Putin cum este Transilvania pentru noi”, a transmis unul dintre invitații din platou.

Episodul a fost marcat pe Twitter de Benjamin Novak, care scrie articole despre Ungaria pentru New York Times și care a tăgguit Ministerul român de Externe și l-a întrebat dacă va comenta în vreun fel situația.

”Între timp, în Ungaria, la postul de televiziune principal al Fidesz, un propagandist al lui Orban invocă Transilvania pentru a încerca să legitimeze pretențiile teritoriale ale Rusiei în Ucraina”.

Cel mai probabil persoana care a transmis mesajul revizionist este jurnalistul Zsolt Bayer, cunoscut pentru scrierile și opiniile sale de extremă dreapta, rasiste și antisemite, cofondator al FIDESZ, apropiat de Viktor Orban și premiat recent de acesta, conform Politico, BBC și The Guardian.

Meanwhile in Hungary, on Fidesz's flagship tv station, an Orban propagandist invokes Transylvania to try and legitimize Russia's territorial claims in Ukraine.@MAERomania, any comment? pic.twitter.com/JeaGTte3AS