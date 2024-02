Discursul susținut de președintele AUR, George Simion, la Timișoara:

„Veniți cu noi, tineri din Timișoara, s-arătăm că fruncea e în Banat țării în lung și în lat!



Avem aici cea mai bună listă pentru Parlamentul European, apărători ai patriei române, pentru că nu am o dorință mai mare în anii aceștia decât de a vă face mândri. Mândri de cine sunteți, mândri că faceți parte din mișcarea AUR, mândri că sunteți români și că aparțineți de o națiune măreață.

Avem aici mai multe cadre universitare, mai mulți doctoranzi pe bune și mai mulți șefi de promoție decât au toți ceilalți persoane care au trecut Bacalaureatul. Am fost criticat pentru că în alte județe, când i-am prezentat pe acești oameni minunați, am spus și despre competitorii noștri, și eu cred că am spus adevăruri, am spus că pe primele locuri la alegerile europarlamentare la PSD, la PNL, la USR sunt tot felul de sinecuriști, de pile, de relații, moși libidinoși care hărțuiesc sexual consiliere prin Parlamentul European. Am zis ceva greșit? Și bine măcar că Tudose ăsta de la PSD hărțuiește femei, că useriștii aleargă după bărbați pe acolo. La PNL primul pe listă este Rareș Bogdan care tăia pensiile speciale în 30 de zile. Încă mai taie la ele.

Asta e realitatea. Eu nu zic în fața voastră minciuni, pentru că de asta sunteți astăzi într-un număr atât de mare alături de noi și vă mulțumesc pentru asta. Vreau să vă văd mândri, mândri bănățeni, mândri români.

Am venit direct din Polonia. Am avut ieri la Varșovia întâlniri cu aliații noștri polonezi, probabil printre puținii, dacă nu singurii, care înțeleg ce înseamnă să fii între două imperii, între imperiul răului de la est, care încă face victime, și acest nou imperiu ideologic, această nouă Uniune Sovietică cu comisarii ei de la Bruxelles, care încearcă să ne schimbe obiceiurile, felul de a trăi, felul de a înțelege viața și de a ne respecta înaintașii și libertatea creștină a acestui continent.

Cred că ați văzut că a căzut și Grecia zilele trecute. Au zis și colegii mei înainte, e o boală mondială care funcționează fie prin marota numită corectitudine politică, fie prin cenzură, printr-o nouă dictatură și ideologia asta nouă, neomarxistă, globalistă, soroșistă, încearcă să ne aducă pe toți la același nivel. Dar pe noi Dumnezeu ne-a creat diferiți și suntem datori, împreună, la nivelul instituțiilor europene, din Europa din care facem parte atât istoric, cât și geografic, să ne luptăm cu tot ce avem.

Nu venim în fața voastră cu promisiuni „ce vom face”. Știți ce vom face? Cu siguranță, prin sprijinul vostru, o să îi încetinim în planurile lor bolnave. Și, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să îi oprim pe toți, de la Juncker la Ursula von der Leyen, la doctorul Fauci și toți cei care încearcă să impună noua ordine globală.

Marcel Ciolacu s-a dus în Italia. S-a văzut și el cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Ce face omul, face și maimuța! S-a dus să promită în fața milioanelor de români alungați peste hotare marea cu sarea, să își ceară scuze. Cerându-și scuze, el fiind reprezentantul unui sistem care a condus România timp de 33 de ani, nu înțeleg ce poate covrigarul șef să promită românilor din străinătate. Ce o să le ofere? Gaura de la covrig?

Vreau să vă rog pe fiecare dintre voi care aveți o rudă sau un prieten peste hotare să ridicați o mână ca să înțeleagă covrigarul cam care e dezastrul din țara asta. Nu avem zece, avem doar două mâini.

Și-au bătut joc de această țară în 34 de ani, și-au bătut joc de Timișoara, și-au bătut joc de idealuri, și au pus mâna pe putere și și-au luat certificate. Acest covrigar de la Buzău, și îmi cer scuze de la buzoieni pentru că avem oameni cu care ne mândrim, am avut în istoria noastră, de exemplu, pe Alexandru Marghiloman, o avem pe colega noastră, doamna profesor Elena Năstăsoiu, care a educat generații după generații, și care fac cinste țării noastre. Acest covrigar și-a luat certificat de revoluționar de care ține cu dinții. Pentru ei e certificatul că au fost acolo. Ce revoluție a făcut Marcel la Buzău? Eu ani la rând, din 2004, am venit aici la marșul pentru comemorarea eroilor revoluției și în fiecare an pe 20 decembrie întâmpinam delegația revoluționarilor din Timișoara la București, care veneau să își plângă morții la o gură de canal de la Popești Leordeni.

Duminica trecută, un prieten drag și șeful acestei delegații de revoluționari, care venea să își plângă soția, pe doamna Leontina Bânciu, domnul Ioan Bânciu, s-a dus lângă soție, la sânul lui Avram lângă Dumnezeu, poate într-o lume mai bună, pentru că pe aceasta nu a înțeles-o timp de 34 de ani. Vreau să vă rog să ținem cu toții, în memoria revoluționarului autentic și a simbolului Timișoarei, Ioan Bânciu, un moment de reculegere. Să ne ierți Nea Ioane, să mă ierți că nu am ajuns la înmormântare, și să ne faci de acolo, din ceruri, să înțelegem pentru ce jertfa din 89 și pentru ce sângele din 1989.

Timișoara nu e Germania, în ciuda faptului că Timișoara este un exemplu de multiculturalitate. La Timișoara se desfășoară un mare experiment social care caută să fie extins în toată România, prin care încearcă să ne arate unii și alții că nu suntem în stare să ne conducem singuri, că nu avem conducători, că trebuie să cedăm suveranitatea, că trebuie să cedăm conducerea, că trebuie să lăsăm mâinile jos și să ne predăm. Nu ne vom preda niciodată, iar celor care nu au avut 5 lei, noului primar, deja vechi de patru ani, de aici de la Timișoara, care nu a putut să dea 5 lei pentru deplasarea revoluționarilor care veneau la București, noi nu o să uităm. Nu sunteți voi stăpânii lumii, nu ați venit voi în primul și în al doilea Război Mondial și ați plecat victorioși de aici; ați plecat cu coada între picioare și o să plecați și de acum înainte tot cu coada între picioare.

Ieri, în imperiul răului de la Răsărit, de la Kremlin, a fost ucis un revoluționar și titlurile din presă erau: ce a spus mama lui Aleksei Navalny despre fiul ei, că și-a pierdut fiul. Indiferent de ideologie, indiferent de cauza în care credem, ce poate să spună o mamă când își pierde fiul? Ce pot spune mamele, tații, soții, soțiile când cineva drag nu mai este și pleacă de lângă ei? Eu, în viața mea de până acum la 37 de ani, am fost un revoluționar și încerc și sunt în devenire, sper să reușesc, sper să reușim, să fim oameni de stat. M-am gândit și eu la ce ar fi spus mama mea dacă eram eu acolo și regimul era ăla și mă pierdea. Nu avem voie, indiferent de orice, să acceptăm în anii în care trăim sisteme totalitare, dictatură, crime politice, schimbări de granițe, atitudini iredentiste, șoviniste, cenzură, eliminarea libertății cuvântului, libertății presei. Libertatea nu s-a câștigat pentru totdeauna. Pentru libertate luptăm în fiecare zi. Iar în istoria noastră de la Avram Iancu la Horea, Cloșca și Crișan, la Tudor Vladimirescu și lista este foarte lungă, am avut luptători pentru libertate, am avut revoluționari care au luptat pentru această libertate, căci libertatea este sfântă, iar Dumnezeu este cu noi.

Pentru mamele noastre, pentru tații noștri, pentru dreptul de a fi soț și soție, pentru libertatea noastră, pentru dreptul nostru de a avea pământ și libertate mâine, acești oameni vor merge să lupte. Am avut niște ani grei și voi știți cel mai bine pentru că împreună am luptat și i-am încetinit, ba chiar i-am oprit. Noi suntem cei care am luptat împotriva nebuniei numită plandemie. Noi suntem cei care l-au luat de gât pe ministrul energiei care și-a bătut joc de o țară întreagă. Noi suntem cei care au ridicat glasul și au țipat când altfel nu se putea pentru ca toate planurile lor nebunești să se oprească. Pentru copiii noștri avem datoria să nu ne lăsăm îngenuncheați nici de imperiul de la est, nici de noua Uniunea Sovietică de la Bruxelles. O să putem face asta doar împreună. Așa că veniți cu noi, tineri din Timișoara, să arătăm că fruncea e în Banat! Veniți cu noi, tineri din toată țară, să cântăm și să ne bucurăm! Dumnezeu este alături de noi! Cine este împotriva noastră?

Vă mulțumesc, mă înclin în fața voastră pentru eforturile pe care le-ați depus, pentru faptul că împreună suntem o mare mișcare de redeșteptare națională și de lupta pentru drepturi și pentru libertăți.

Vreau să vă rog un singur lucru: să nu vă temeți! Să nu vă fie frică! Aveți curaj, pentru că și cei de dinaintea noastră au reușit având curaj. Este datoria noastră să luptăm pentru copiii și nepoții noștri și pentru viitorul românilor aici, la ei acasă, în Banat, în Muntenia și peste tot, în toate ținuturile!", a spus George Simion la Timișoara.