Diana Șoșoacă a povestit că încă din copilărie a fost revoltată împotriva sistemului politic, încă de pe vremea comunismului. Mai mult, Șoșoacă a fost la un pas să nu fie făcută pionier.

"Sunt ieșită din comun pentru aceste vremuri. De mică am fost împotriva unui sistem.

Nu m-au făcut pionier din prima rundă, eu m-am apucat să vorbesc la școală ce auzeam la Europa Liberă și Vocea Americii. I-am făcut observație învățătoarei mele, eu am fost un om care citeam cărțile interzise trase la xerox de mama. Am fost învățată să lupt pentru adevăr. Am avut o reacție la un moment dat cu privire la regimul comunist deși aveam 8 ani. A fost chemată mama la școală și i s-a spus că nu voi mai fi făcută pionier. Bunica s-a dus cu intervenții și am reușit să fiu făcută pionier din a două rundă", a povestit Șoșoacă.